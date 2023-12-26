تفاصيل شراء وحدة سكنية في التجمع الخامس من التعمير والإسكان.. قسط على 10 سنوات

يقدم بنك التعمير والإسكان المملوك للدولة مشروع سكني في التجمع الخامس وتحديدًا في منطقة المستثمرين الشمالية، إذ أن الكمباوند الذي يٌطلق عليه اسم «أكاسيا» يتكون من 711 وحدة سكنية، ويتميز بواجهات عصرية ومنطقة خدمات مركزية وتشطيبات داخلية.

إمكانية الاستلام فوري

ويتيح بنك التعمير والإسكان الاستلام فوريا، ومساحات مكونة من 3 نماذج «السندس، العلياء، الروضة» وتتراوح ما بين 156 م2 و310م2.

مواصفات الوحدات السكنية من بنك التعمير والإسكان

ومن المواصفات أيضًا أن جميع العمارات عبارة عن دور أرضي، و4 أدوار مكررة وبها مصاعد، والوحدات السكنية بالدور الأرضي، تتمتع بحديقة خاصة ومدخل خاص.

نظام السداد في كمباوند أكاسيا

وعن نظام السداد في الوحدات السكنية في كمباوند أكاسيا بالقاهرة الجديدة، يكون 15% مقدما حجز، ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

ويوفر بنك التعمير والإسكان، مشروع كمباوند بالما في القاهرة الجديدة أيضًا ويتكون من 95 فيلا فاخرة، ويقع بالقطعة رقم 31 منطقة المستثمرين الشمالية أمام جامعة المستقبل.