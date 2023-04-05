محمد الحلو عن نجاح تتر مسلسل ضرب نار: «سعيد بردود الفعل»

إشادات كبيرة نالها الفنان محمد الحلو وحنان ماضي، عن تتر مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، والمعروض ضمن السباق الرمضاني الحالي عبر شاشة قناة أون.

واستطاعت الأغنية، أنّ تتصدر الترند ومواقع البحث، وحصدت الكثير من الإشادات المختلفة على السوشيال ميديا، وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: «ما هو من البداية كان اللقا مكتوب على ورق الوداع.. محمد الحلو من تتر مسلسل ضرب نار 2023»، «جماعة تتر مسلسل ضرب نار، ضرب نار فعلاً، صوت محمد الحلو رهيب»، «الحب زي الوشم ما بيتشال، اللي أفتكر أستاذ محمد الحلو وخلاه يغني مع حنان ماضي في مسلسل ضرب نار عبقري»، «صوت أستاذ محمد مميز»، «يا جماعة تتر محمد الحلو وحنان ماضي حلو أوي، كأنه طبطبة على القلب».

محمد الحلو: «عناصر نجاح تتر مسلسل ضرب نار كانت متوفرة»

وقال الفنان محمد الحلو في حديثه لـ«الوطن»، عن نجاح تتر مسلسل ضرب نار: «أنا مبسوط بردود فعل الناس، وسعيد بالكلام الحلو على التتر، والصراحة عناصر النجاح متوفرة من كلمات شاعر موهوب وذو كلمات عبقرية زى أمير طعيمة، وملحن متميز زى خالد عز، بالإضافة إلى صوت المتميزة الجميلة حنان ماضي، اللي رجعلنا في أثناء التسجيل كتير من الذكريات الحلوة».

أبطال مسلسل ضرب نار

يذكر أن مسلسل ضرب نار، حصد الكثير من الإشادات مؤخرًا وتصدر قوائم المشاهدات في النصف الأول من رمضان، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري ومن بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وماجد المصري ومها نصار وغيرهم من النجوم.