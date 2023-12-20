«تضامن الفيوم» تنظم قافلة طبية جديدة في 4 قرى

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، بالاشتراك مع جمعية الأورمان قافلة طبية جديدة، بالتعاون مع مستشفى الجامعة، استهدفت تقديم الدعم الطبي لنحو 147 مريضًا من قرى قلمشاه، وعزبة قلمشاه، ومنشأة ربيع بمركز إطسا، وقرية زيد مركز أبشواي.

وقال جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، في بيان صحفي، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة، وخدمة وتنمية المجتمع، إلى جانب المساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

القافلة شملت جميع التخصصات

في السياق قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين في جميع التخصصات الطبية من أمراض صدر، وعيون، وأعصاب، وعظام، ومخ وأعصاب، وسمعيات، وجراحة عامة، وأطفال، وباطنة، ومسالك، وعمل إشاعات وتحاليل لنحو 54 حالة.

إجراء كافة الفحوصات والأشعة

وأشار إلى إنّ القافلة الطبية تضمنت إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بدايةً بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان تمامًا.

تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخيرية

وذكر أنّ الجمعية تمكنت خلال الفترات الماضية، من تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخيرية بمحافظة الفيوم، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية، والتي شملت تسليم عدة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأسر غير القادرة، وللسيدات الأرامل غير القادرات، إلى جانب مساعدة شرائح غير القادرين لإجراء جراحات القلب والعيون، وصرف الدواء اللازم للمرضى، فضلًا عن توزيع مساعدات موسمية على الأسر الأولى بالرعاية.