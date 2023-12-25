محافظ الفيوم يوجه بتوفير علاج ومعاشات ومشروعات لعدد من الحالات الإنسانية

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة حالات عدد من الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير مساعدات مالية، والمعاشات للحالات المستحقة، موجهًا بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة، إلى جانب استخراج بطاقة خدمات متكاملة لعددٍ من الأفراد ذوي الهمم، وفحص طلبات الحصول على معاشات «تكافل وكرامة» لعدة حالات.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، والذي عقده محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، بهدف سماع شكواهم وطلباتهم في مختلف القطاعات، ووضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

توفير مشروعات وأجهزة منزلية

وخلال اللقاء، كلف محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير أجهزة منزلية، ومشروعات، ودفع إيجارات متأخرة لبعض الأسر المتعثرة، ومصروفات دراسية لعددٍ من الطلاب، إلى جانب إعادة إعمار منازل بعض الأسر الأولى بالرعاية.

إنهاء علاج على نفقة الدولة

وكلف محافظ الفيوم، الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة لعدة حالات، موجهًا بتشكيل فريق من أطباء الأمراض الجلدية لفحص حالة طفل، وتعديل قرار علاجه على نفقة الدولة، وسرعة صرف العلاج المناسب لحالته، كما وجه بدراسة حالة سيدة تعاني من المرارة وحصوات على الكلى، فضلًا عن سرعة إنهاء إجراءات عمليتي المرارة وحصوات الكلى لها على نفقة الدولة خلال أسبوع.

فرص عمل لذوي الهمم

وأمر محافظ الفيوم، هناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، بتوفير بتوفير فرص عمل حقيقية تتناسب مع إعاقات عدة شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصانع وشركات القطاع الخاص، فضلًا عن توفير فرصة عمل لأحد الشباب من ذوي الاحتياجات، من خلال برنامج «فرصة».

توفير تمويل لمشروع سيدة

كما شهد اللقاء، توجيه محافظ الفيوم، لمراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بتوفير فرصة تمويل والدعم اللازم من خلال مبادرة «مشروعك» لإحدى السيدات، إلى جانب توفير التمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعدة شباب لتمكينهم من إقامة مشروعات ليتمكنوا من تحسين دخلهم والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لذويهم.

كما وجه محافظ الفيوم، الدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي للمحافظة، بالتنسيق مع مسؤولي شركات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، لدراسة شكوى مواطن متضرر من وجود محول كهرباء أمام منزله، ودراسة إمكانية نقل المحول إلى مكان بديل.

تشكيل لجنة لتسوية المؤهل الأعلى

وفي قطاع التربية والتعليم، وجه محافظ الفيوم، الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، بتشكيل لجنة بالاشتراك مع مديرية التنظيم والإدارة، وشئون العاملين بالمحافظة، لفحص عدة طلبات تسوية بالمؤهل الأعلى لعدة عاملين بالتربية والتعليم، لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

كما وجه المحافظ، مسؤولي التموين، بدراسة شكوى سيدة من حذف أبنائها من بطاقة التموين، فضلًا عن الموافقة على مطالب رفع إيقاف رخص القيادة الخاصة بعدد من السائقين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأحمد محمد فهيم نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.