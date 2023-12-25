خريطة قطع المياه في المحافظات اليوم للصيانة.. الأماكن والمواعيد

تقطع المياه اليوم الاثنين بعدة قرى ومدن للصيانة الدورية، وتقديم خدمة أفضل للعملاء، إذ يجرى غسيل المروقات وتطهير الخزانات، خلال الفترة الصباحية.

وحددت شركات المياه بالأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم الاثنين، الأماكن ليتثنى للمواطنين توفير مياه فترة الانقطاع خاصة أصحاب المحال الخدمية والمستشفيات والمخابز والمدارس.

قطع المياه اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية قطع المياه اليوم الاثنين لمدة 20 ساعة بعدة أماكن، وحددت أماكن قطع المياه اليوم بشبرا بخوم وبقسا ومنشية العرب وبره العجوزة بمركز قويسنا.

وكشفت عن مواعيد قطع المياه اليوم من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساء للقيام بأعمال الغسيل الدوري للخزانات والشبكات و إصلاح عطل بخط الصرف الصحي.

أماكن قطع المياه اليوم

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قطع المياه اليوم الاثنين بعدة أماكن لمدة 12 ساعة، بدءًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، عن معظم قرى ومراكز الإقليم، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمحطة مياه العزب الجديدة «المرحلة الأولى»، وأعمال الصيانة اللازمة لعنبر الطلمبات المرشحة، وتحويل خط 500 مم بشارع مصطفى كامل بمدينة الفيوم وإصلاح 3 نقاط على خط الطرد قطر 1000 مم بعزبة عليوة، وخلف مصنع الغزل بطريق بني سويف.

توصيل المياه بمطروح

بينما دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح سكان منطقة العجارمة بسرعة التوجة لمقر الشركة لإنهاء إجراءات توصيل الخدمة.