قطع وإعادة ضخ المياه في 3 محافظات.. اعرف المناطق المتأثرة

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق بالفيوم والقليوبية، وأيضًا مواعيد ضخ المياه في مطروح.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في الفيوم

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قطع المياه غدًا الثلاثاء لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في المناطق التالية:

- مدينة الفيوم «جميع أنحاء المدينة».

- مركز الفيوم «جميع قرى مركز الفيوم عدا قريتي ديسما ومناشي الخطيب وتوابعهما».

- مركز إطسا «مركز ومدينة إطسا بالكامل ما عدا قرى تطوان وقصر الباسل والغرق والحجر وتوابعها».

- مركز أبشواي «قرى العجميين وطبهار والناصرية وتوابعها».

- مركز سنورس «قرى مطرطاس والكعابي وجرفس وأبو عيطة وتوابعها».

- مركز يوسف الصديق «قرى النازلة والحامولي والشواشنة وتوابعها».

- مركز طامية «ضعف الضغوط بمناطق جبلة وكفر محفوظ ودار السلام والمعصرة».

وأشارت إلى أنّ سبب انقطاع المياه، يرجع إلى أعمال الصيانة اللازمة بمحطة مياه العزب الجديدة للمرحلة الأولى، وعنبر الطلمبات المرشحة، وإصلاح عدد 3 نقاط على خط الطرد قطر 1000 مم، وخلف مصنع الغزل بطريق بني سويف، وتحويل خط 500 مم بشارع مصطفى كامل بمدينة الفيوم.

أماكن قطع المياه في القليوبية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء، لافتًا إلى أنّ سبب الانقطاع يرجع إلى أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

مواعيد ضخ المياه في مناطق بمطروح

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، مواعيد ضخ المياه اليوم، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، كالتالي:

- مواعيد ضخ المياه بمنطقة غرب المدينة من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً.

- مواعيد ضخ المياه بمنطقة عزبة الملاحة من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.

ولفتت شركة مياه الشرب بمطروح، إلى أنّ ضخ المياه في المناطق السكنية، يُنفذ بشكل يومي طبقًا لجداول توضع وإعدادها يوميًا لبعض المناطق السكنية في مدينة مرسى مطروح والتناوب على عمليات الضخ على مدار الأسبوع بين الأحياء والمناطق المختلفة.