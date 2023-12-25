قطع المياه عن مناطق عدة في بني سويف غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، خلال بيان صحفي، اليوم الإثنين، قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في المحافظة، غدًا الثلاثاء، وذلك لإجراء أعمال التطهير والصيانة اللازمة بمحطات المياه، لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

أماكن ومواعيد إنقطاع مياه الشرب في بني سويف

وقررت شركة المياه في محافظة بني سويف، قطع المياه عن مدينة الفشن وقرى الفنت وتوابعهما، غدا الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري، من الساعة 2 ظهرًا وحتى 10 مساء، ولمدة 8 ساعات، للقيام بأعمال صيانة محطة الفشن الجديدة بالقضابي.

اعتذار شركة المياه عن فترات الانقطاع

وتقدمت شركة المياه، باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه شرب نقية

وأشارت الشركة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

سلامة وجودة المياه المنتجة

وأكدت شركة المياه على سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، والاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.