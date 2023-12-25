«الصحة»: إعلان حركة نيابات الأطباء خلال أيام قليلة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن حركة النيابات جرى تأجيلها لشهر ديسمبر، وستُعْلَن الأيام القليلة المقبلة، ولا يوجد أي نوع من أنواع التأخير، كما أن شهادات الزمالة ليست مرتبطة بمواعيد دراسية مقارنة بالماجستير، وأكثر من 90% من الأطباء يسجلون في الشهادات المهنية سواء الزمالة أو «البورد»، وتكلفة الزمالة البالغة 6000 جنيه تتحملها وزارة الصحة كاملة.

العالم يتحرك نحو الشهادات المهنية

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن العالم يتحرك نحو الشهادات المهنية، والتي تعد الشهادات التي اتفقت الجامعة الصحية على أنها الشهادات التخصصية، بينما الماجستير هي شهادات متميزة للغاية وجزء كبير منها مهني، لكن الجماعة الطبية على مستوى العالم ارتأت إلى أن التخصصات تكون من خلال الشهادات على غرار «البورد».

5 آلاف عملية قرنية

من ناحية أخرى، أوضح أن متوسط عدد عمليات زرع القرنية تصل إلى 5 آلاف سنويا، ولا يزال الجزء الأكبر منها يأتي مستوردا، والجانب التشريعي الخاص بمسألة بنوك القرنيات جار العمل عليه بشكل لصيق مع وزارة العدل للصياغة التشريعية فيما يتعلق بإعادة تفعيل بنوك القرنيات التي كانت موجودة قبل ذلك.

ولفت إلى أن عمليات زرع القرنية جزء من مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، ومن ثم تجرى عمليات للقرنيات التي تستورد من بنوك القرانيات في الخارج.