4 بدائل لأصحاب الشهادات البنكية بعائد 25%.. تنتهي خلال أيام

قدمت سحر الدماطي الخبير الاقتصادي، عددا من النصائح لأصحاب شهادة الادخار ذات العائد 25%، التي تنتهي آجالها خلال أيام، لاستثمار أصل الشهادة والعائد منها، مشيرة إلى أن البنوك توفر العديد من الأوعية الادخارية التي تمكن العملاء من ادخار أموالهم بعوائد جيدة.

وقالت «الدماطي» لـ«الوطن»، إن أصحاب شهادة الادخار ذات العائد 25%، يمكنهم شراء الشهادة ذات العائد 19%، أو شراء أذون الخزانة التي توفر عائدا كبيرا، وكذلك صناديق الاستثمار التي توفر فرصة جيدة للاستثمار، بجانب الذهب، وهو وسيلة تقليدية.

وتعد صناديق الاستثمار من الطرق الاستثمارية الجيدة، من خلال البنوك التي تتيحها، فهي عبارة عن وعاء مالي يمتلكه الآلاف من المستثمرين، ويكون رأس مال الصندق مدعوما بالملايين، ويجري من خلاله معرفة أفضل الشركات التي يمكن الاستثمار بها لضمان أفضل عائد ممكن، ويتميز بالتنويع في مصادر الاستثمار ومخاطر أقل نسبيا من الاستثمار المباشر في البورصة.

موعد انتهاء شهادة الـ25%

وخلال الـيام القليلة المقبلة، ينتهي أجل شهادة الادخار ذات العائد 25%، التي جرى طرحها في البنوك مطلع العام الحالي، ولمدة عام واحد فقط.

وخلال الأيام الأولى من عام 2024، ستقوم البنوك التي شاركت في طرح شهادة الـ25%، بإيداع قيمة الشهادة في حسابات العملاء، في اليوم التالي لمرور عام على ربط الشهادة، دون تجديدها بشكل تلقائي.