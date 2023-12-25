ضبط المتهم بالاستعراض بسلاح ناري على فيس بوك

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع فيس بوك يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملاً سلاح ناري مصحوب بتعليقات متضمنة قيام ذلك الشخص بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذاً من منطقة زراعية كائنة بدائرة مركز الخانكة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته (عنصر إجرامي آخر، له معلومات جنائية، مقيم بذات المنطقة) وضبط بحوزتهما (بندقية آليه 2 بندقية خرطوش - 4 فرد محلي - 2 طبنجة محدثة صوت - 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية – كميات من المواد المخدرة الحشيش - الهيروين – الآيس).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهما غير المشروع والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي.