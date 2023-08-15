حبس زوجين بتهمة إنهاء حياة شخص في الخانكة 4 أيام

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض مصرع شخص في قرية القلج بمركز الخانكة، إذ تبين أنّ وراء الواقعة زوجين بينهما خلافات شخصية مع المجني عليه، فاستدرجاه لمنزلهما وتخلصا منه، وبعرضهما علي جهات التحقيق، قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، والتصريح بدفن جثة المجني عليه وطلب تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي.

العثور على جثة شخص بمركز الخانكة

دلت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمركز الخانكة، إقدام زوجين على إنهاء حياة شخص بسبب خلافات سابقة بينهم، والتخلص من الجثة بجوار إحدى الترع.

تفاصيل قتل شخص على يد زوجين بالخانكة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا بالعثور على جثة شخص، وتولت النيابة التحقيق التي صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتشكيل فريق بحث لكشف تفاصيل الواقعة، إذ جرى العثور على جثة المجني عليه بجوار ترعة بدائرة المركز.

كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد عبد الجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، أن زوجين وراء ارتكاب الجريمة، إذ استدرجاه لمنزلهما ودسا له السم، قبل أن ينهيا حياته بخنقه، ووضعا جثته داخل تروسيكل، ثم تخلصا منها بجوار إحدى الترع، وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام.