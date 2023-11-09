صحة القليوبية: مركز جديد للعقر بالمركز الطبي في الخانكة

أجرى الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة تفقدية بمستشفى الخانكة التخصصي، وكان باستقباله الدكتور سيد سليمان مدير المستشفى،

وتفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على توافر كافة أدوية ومستلزمات عربة الطوارئ وأطمأن على انتظام حركة العمل وتواجد الفريق الطبي كلا في مكان عمله.

وقام مدير المستشفى بعرض قدرات المستشفى كاملة على وكيل الوزارة، حيث تضم 15 عيادة خارجية بمختلف التخصصات وقسم حضانات يضم 13 حضانة للأطفال المبتسرين و7 أسرة عناية مركزة و12 سرير عناية متوسطة و 3 غرف عمليات للتخصصات المختلفة ووحدة الكلى الصناعي الذي يضم 22 ماكينة غسيل كلوي ومعمل «باراسيتولوجي، كيمياء دم، ميكروبيولوجي، هيماتولوجي» بنك دم تخزيني وقسم الأشعة والذي يضم أشعة «عادية، متنقلة، مقطعية، وتليفزيونية».

تواجد جميع الأطباء

ثم تفقد وكيل الوزارة العيادات المسائية والتي تضم جميع التخصصات، وتلاحظ تواجد جميع الأطباء بمختلف التخصصات؛ الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على قسم الاستقبال والطوارئ.

كما تفقد وكيل الوزارة مركز العقر الموجود بالمستشفى واطمأن على توافر اللقاحات والأمصال، وأثناء الزيارة قام الدكتور حمودة عيد الجزار بتكليف الدكتور حاتم الشامي مدير الإدارة الصحية بالخانكة بضرورة افتتاح مركز للعقر داخل المركز الطبي بالخانكة، للتصدي لحالات العقر الجماعي، لتخفيف العبء عن مركز العقر الموجود بالمستشفى.

الخدمات المقدمة بالمستشفى

كما تفقد وحدة الكلى واستمع للمرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، وأشاد المرضى بالأداء المميز للطاقم الطبي من أطباء وتمريض علي حدٍ سواء.

وفي نهاية زيارته تقدم وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير للدكتور مدير المستشفى وفريقه المعاون على الأداء المتميز داخل المستشفى.