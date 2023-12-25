جامعة الفيوم تتقدم 150 مركزا في تصنيف شنغهاي للعلوم الزراعية

استعرض الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم تقريرًا حول المراكز المتميزة التي حققتها جامعة الفيوم في التصنيفات الدولية والمحلية خلال الفترة من 2022 حتى 2023، وذلك وفقًا لما أعده الدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، بعدما تقدمت الجامعة في العديد من التصنيفات الدولية.

وكشف التقرير، صعود جامعة الفيوم، 150 مركزًا في تصنيف شنغهاي بتخصص العلوم الزراعية، إذ تطور ترتيب الجامعة على المستوى العالمي لتصبح في الفئة من 151 حتى 200 بدلًا من الفئة 301 وحتى 400 مقارنةً بالعام الماضي، وكذلك على المستوى المحلي فقد ارتفع الترتيب إلى المركز السابع بدلًا من الثامن العام الماضي.

الظهور في تصنيف العلوم الصيدلانية

وذكر التقرير إنّ جامعة الفيوم ظهرت لأول مرة في تخصص العلوم الصيدلانية بتصنيف شنغهاي، إذ إحتلت خلاله المركز 401 وحتى 500 ضمن أعلى 500 جامعة على مستوى العالم.

مركز متقدم في أهداف التنمية المستدامة

وأضاف التقرير، إنّ جامعة الفيوم تحقق لأول مرة مركزًا متقدمًا في تصنيف QS الخاص بأهداف التنمية المستدامة إذ حصلت على المركز 12 محليًا والترتيب 1101 عالميًا.

جامعة الفيوم ضمن أعلى 500 عالميًا

وجاءت جامعة الفيوم ضمن أعلى 500 جامعة في تخصص الفيزياء بتصنيف شنغهاي، كما تميزت بظهورها ضمن أعلى 500 جامعة عالميًا في تخصص الفيزياء، والثانية محليًا، وفقا لتصنيف شنغهاي 2022.

كما صعدت جامعة الفيوم 1225 مركزًا عالميًا وفقًا لتصنيف Scimago، إذ جاءت في المركز رقم 5553 مقارنة بالمركز 6578 في الإصدار السابق من التصنيف، فضلًا عن ارتفاع ترتيبها محليًا هذا العام إلى المركز 22 على مستوى الجامعات المصرية، بدلًا من المركز 30 مقارنةً بالعام الماضي.

إدراج 12 عالمًا بقائمة ستانفورد

كما جرى إدراج 12 عالمًا من علماء جامعة الفيوم، بدلًا من 10 العام الماضي بقائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء وفقًا لسكوبس.

وفي تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة، صعدت جامعة الفيوم 100 مركز عالميًا، إذ ارتفع ترتيب جامعة الفيوم على المستوى العالمي إلى الفئة 201 وحتى 250 مقارنةً بالفئة 301 وحتى 350 في العام الماضي، وكذلك على المستوى المحلي فقد ارتفع ترتيب الجامعة هذا العام إلى المركز الرابع مقارنة بالمركز السابع في العام الماضي.

وفي تصنيف التايمز، صعدت جامعة الفيوم 400 مركز عالميًا، حيث ارتفع ترتيب جامعة الفيوم عالميًا عام 2022 إلى الفئة 601 وحتى 800 بدلًا من 1001 وحتى 1200 العام السابق، بتصنيف التايمز، وذلك بفضل تميز الجامعة في معيار الاستشهادات Citations التي حصلت عليها الأبحاث المنشورة باسم جامعة الفيوم، فقد ارتفعت درجة الجامعة في هذا المعيار من 49.9 إلى 79.7.

كما جاءت جامعة الفيوم الأولى محليًا وعربيًا في تخصص علم النفس بتصنيف Scimago، والثانية محليًا وضمن أعلى 500 جامعة عالميًا بتصنيف شنغهاي في تخصص الفيزياء (2022)، والثانية محليًا في تخصص العلوم الإنسانية والآداب بتصنيف Scimago، والثانية محليًا في تخصص علوم البيئة بتصنيف Scimago، والثالثة محليًا بتصنيف التايمز في تخصص الفيزياء، والثالثة محليًا بتصنيف التايمز في تخصص الهندسة، والثالثة محليًا بتصنيف التايمز في تخصص علوم الحياة، والخامسة محليًا بتصنيف التايمز في العلوم الإكلينيكية، والسابعة محليًا بتصنيف التايمز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والسابعة محليًا بتصنيف شنغهاي في تخصص العلوم الزراعية، والتاسعة محليًا بتصنيف الجامعات العالمية CWUR، والعاشرة محليًا بتصنيف يو إس نيوز في تخصص الفيزياء.

كما حصلت جامعة الفيوم، بتصنيف الجامعات العالمية التركي، على المركز 18 بين الجامعات المصرية والترتيب 1386 عالميًا من أصل 3000 جامعة.