بعائد ثابت 19.75% شهريا.. تفاصيل الشهادة الماسية الجديدة من «التعمير والإسكان»

يقدم بنك التعمير والإسكان المملوك للدولة، شهادة ادخارية جديدة بالعملة المحلية، يطلق عليها اسم الشهادة الماسية ذات العائد المرتفع، ومدتها 3 سنوات.

حسب جدول أسعار العائد لشهر ديسمبر 2023، يوفر بنك التعمير والإسكان الشهادة الماسية بعائد 19.75% سنويًا، ويصرف شهريًا، ونوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

الشهادة الماسية

يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، وتجدد الشهادة تلقائيًا ما لم يفيد العميل برغبته في عدم التجديد، وبالنسبة للحد الأدنى للشراء يبلغ 3 ملايين جنيه، ومضاعفاته 100 ألف جنيه.

شهادة بنك التعمير والإسكان

ويوفر بنك التعمير والإسكان، الحصول على القرض بضمان الشهادة، وللعميل الحق في استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت تثبيت أسعار العائد في اجتماعها الثامن في عام 2023، وتحديدًا يوم 21 ديسمبر، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.