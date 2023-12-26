رئيس الاحتلال الإسرائيلي يكتب رسالة على صاروخ سيٌطلق على غزة (صور)

انتشرت صورة لرئيس الاحتلال الإسرائيلي سحاق هرتصوج وهو يكتب عبارة «نثق بكم» على قذيفة على حدود قطاع غزة، خلال زيارته لوحدة عسكرية مشاركة في الهجوم على القطاع، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

الثمن الباهظ الذي يتحمله الجيش الإسرائيلي

وفي كلمة له، أعرب رئيس الاحتلال الإسرائيلي عن تقديره لعائلات الجنود المشاركين في الحرب على قطاع غزة، قائلاً «الناس هنا مستمرون منذ أكثر من شهرين، ولكن الأمر سينتهي، وسيعودون إلى منازلهم بأمان».

وفي تصريحاته، أقر رئيس الاحتلال الإسرائيلي بالثمن الباهظ الذي يتحمله الجيش نتيجة القتال في قطاع غزة، وعبر عن حزنه وألمه بسبب مقتل 15 جنديًا إسرائيليًا خلال 24 ساعة، قائلاً «كانت هذه ليلة صعبة، وفي كل مرة تنقبض قلوبنا من الألم والحزن عند سماع هذا الخبر المؤلم».

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 20674 فلسطينيًا جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، كما أصيب 54536 شخصًا في الهجوم المستمر من قبل الاحتلال.

نتنياهو: قواتنا لن تتوقف عن الحرب على القطاع.

وخلال جلسة مشحونة بالتوتر في الكنيست وبحضور أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواتنا لن تتوقف عن الحرب على القطاع.

وفي نفس الجلسة، أعرب زعيم معارضة الاحتلال الإسرائيلية يائير لابيد عن ثقته في أن الجيش الإسرائيلي مصمم على تحقيق هدفين رئيسيين، وهما استعادة المختطفين والقضاء على الفصائل الفلسطينية.

وخلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه «يش عتيد»، انتقد زعيم المعارضة سلوك الحكومة ودعا إلى زيادة التعويضات لجنود الاحتياط بحيث تكون متوافقة مع متوسط الراتب الشهري الإسرائيلي، الذي يقل قليلا عن 13,000 شيكل (3600 دولار)ـ كما طالب بتوفير حماية للجنود وأزواجهم لمدة شهرين ضد فصلهم من وظائفهم، وتقديم تعويضات لأصحاب العمل الذين يخضعون للخدمة الاحتياطية ويعفون من دفع الضرائب على الممتلكات.