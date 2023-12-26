قطع المياه والكهرباء عن مناطق في بني سويف اليوم.. الأماكن والمواعيد

قرر قطاع كهرباء بني سويف، وشركة مياه الشرب، إجراء صيانة دورية بأحد المغذيات بمدينة بني سويف، وتطهير بمحطة القضابي بمركز الفشن، اليوم الثلاثاء، ما يتسبب في قطع للتيار الكهربائي ومياه الشرب عن عدة أماكن في محافظة بني سويف.

أماكن ومواعيد انقطاع التيار الكهربائي اليوم في بني سويف

وقرر قطاع الكهرباء في بني سويف، فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، عن عدد من المناطق والأحياء والشوارع بمدينة بني سويف اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، وذلك لصيانة مغذي مصنع الثلج، حيث شملت المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: «القنادلة، نادي الطلائع، برج رنين، برج وجدي جروب، طريق السادات، حديقة النيل، النيابة الإدارية، خلف مصنع الثلج».

أماكن ومواعيد انقطاع المياه اليوم في بني سويف

كما قررت شركة المياه في محافظة بني سويف، قطع مياه الشرب عن مدينة الفشن وقرى الفنت وتوابعهما، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري، من الساعة 2 ظهرًا حتى 10 مساء، ولمدة 8 ساعات، للقيام بأعمال صيانة محطة الفشن الجديدة بالقضابي.

اعتذار شركتي المياه والكهرباء في بني سويف عن فترات الانقطاع

وتقدم قطاعي الكهرباء والمياه في محافظة بني سويف باعتذارهما عن ساعات فصل التيار وقطع المياه، بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة.