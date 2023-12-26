«الدفاع الروسية»: تضرر سفينة إنزال في هجوم جوي استهدف شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تضرر سفينة الإنزال نوفوتشركاسك في هجوم جوي أوكرانية، استهدف شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذت القوات الأوكرانية، هجوما في منطقة فيودوسيا بشبه جزيرة القرم، فيما أعلن سيرجي أكسينوف، رئيس «شبه جزيرة القرم» التي ضمته «موسكو» إلى أراضيها في عام 2014، أنه تم تطويق منطقة الميناء.

من جانبها، أشارت مصادر روسية، إلى وقوع قتيل وجريح في الهجوم الأوكراني على «شبه جزيرة القرم»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

كما أعلن مركز المعلومات حول طرق المواصلات وجسر القرم، إغلاق الجسر لمدة ساعة تقريبا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.