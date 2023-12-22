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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

كتب:

سعيد رمضان
07:34 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22-12- 2023، ثباتاً، مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك اليوم، إذ سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، كما سجل 8.23 جنيه للبيع في بنك مصر.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.20 جنيه للشراء، فيما سجل 8.23 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، 8.20 جنيه للشراء، كما سجل 8.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك فيصل الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع وفقًا لبنك الإسكندرية.

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بقلم سعيد رمضان