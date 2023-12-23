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سعر الريال السعودي في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك

كتب:

سعيد رمضان
07:49 م | السبت 23 ديسمبر 2023
الريال السعودي

الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، خلال نهاية تعاملات اليوم السبت 23-12- 2023، بشكل ملحوظ، إذ سجل 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية.

وترصد «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية بحسب آخر تحديثات البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع في بنك مصر.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصر 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

وصل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

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بقلم سعيد رمضان