كشفت المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن استقرار سعر الريال السعودي اليوم السبت 23-12-2023، ليواصل الهدوء المستمر منذ ختام تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي، إذ سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم السبت 23-12-2023 في البنوك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الريال السعودي اليوم السبت، في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، وصل إلى 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.