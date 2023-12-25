سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الاثنين.. مستقر

يواصل سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الاثنين داخل كافة البنوك المصرية ثباته الذي عليه منذ بداية التعاملات الصباحية، وهناك توقعات باستمرار الهدوء حتى نهاية ديسمبر الجاري، ويبلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري.

وتستعرض الوطن في السطور التالية سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الاثنين والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الاثنين داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الريال السعودي اليوم داخل بنك الإسكندرية إلى 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

أغلق سعر الريال السعودي داخل البنك التجاري الدولي CIB على 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.