شيماء البرديني: الانتخابات الرئاسية 2024 مرجعية لكل انتخابات مقبلة

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنه يمكننا وصف الانتخابات الرئاسية 2024 ونتائجها بأنها انتخابات غير مسبوقة في تاريخ مصر، كما يمكننا القول إنها المرجعية لكل انتخابات مقبلة ستحدث في مصر.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «حين نقول إنها انتخابات تاريخية فإنه ليس وصفًا، لأنها تاريخية في كل شيء، ولم تحدث من قبل، فلم تحدث من قبل هذه النسب أو المشاركة من كل أطياف المجتمع، ولم يحدث من قبل هذا الرقي في التعامل بداية من فتح باب الترشح».

وتابعت: «الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أعلن استجابته للمصريين في مؤتمر حكاية وطن، كان أول مرشح في تاريخ الجمهورية يتمنى الخير لنفسه وللآخرين، ويدعو ويقول: «ربنا يولي من يصلح»، والرقي الذي استمر على مدار العملية الانتخابية، بالإضافة إلى المرشحين الذين يتحدثون عن برامجهم، وليس عن أشخاص المرشحين الآخرين».

رقي في عملية الفرز ونتائج العملية الانتخابية

وأوضحت أن البرامج الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 كانت تعكس رؤى وطموحات المجتمع المصري، وكان هناك رقي في عملية الفرز ونتائج العملية الانتخابية، بالإضافة الى ما حدث بالأمس من خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ، حيث توجهوا للمباركة لتبادل الرؤى ومنحه بعض الأفكار التي طرحوها في برامجهم، حيث وعدهم الرئيس بالنظر إلى هذه الأفكار ووضعها في الاعتبار.

المرجعية لكل انتخابات قادمة ستحدث فى مصر

وأكملت: «نقدر نقول على الانتخابات الرئاسية 2024 إنها المرجعية لكل انتخابات مقبلة ستحدث في مصر، حيث كان مشهدا بلا خطأ، وعايزينه يستمر ويكون الأساس لكل عملية أو استحقاق دستوري أو سياسي يحدث على هذه الأرض».