تفاصيل الحلقات الأخيرة من الموسم الثاني لـ«كابيتانو مصر» على قنوات «ON»

يسدل الستار على أحداث الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر» هذا الأسبوع، بإقامة المباراة النهائية بين فريقي «ثابت البطل» بقيادة سارة حسانين و«شحتة» بقيادة محمد اليماني، حيث تعرض الحلقة الختامية من البرنامج يومي الخميس والجمعة المقبلين الساعة العاشرة مساء على قناة ontime sports، ويومي الجمعة والسبت الساعة الثامنة مساء على قناة «ON».

المباراة تقام بحضور عدد من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة، وفي مقدمتهم دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال والاستاذ أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة وأسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات الرياضية، وعلي مرعي رئيس قطاع التسويق بالشركة المتحدة، وخالد مرسي رئيس التطوير في التليفزيون المصري، والكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير موقع «مبتدأ»، والكابتن محمود سعد المدير الفني للمشروع.

300 مليون مشاهدة لـ «كابيتانو مصر» في أقل من عام

كما يحضر كذلك عدد من نجوم الكرة المصرية ومنهم عماد متعب، ومحمد فضل، وعبدالظاهر السقا، ووليد صلاح الدين، والإعلامي سيف زاهر، ووائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر 2005، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

كان برنامج «كابيتانو مصر» احتفل الأسبوع الماضي بتجاوز عدد مشاهدات الهاشتاج الخاص به على موقع التيك توك حاجز الـ300 مليون مشاهدة في أقل من عام.