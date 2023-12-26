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وفد من طلاب جامعات القاهرة يدعم الأطفال المرضى بالسرطان في الأقصر (صور)

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
10:35 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان شمال الأقصر، زيارة وفدا من اتحاد شباب جامعات القاهرة، ضمن مبادرة «اكسر عجزك»، لمساندة الأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى.

توزيع هدايا وألعاب 

وتواجد وفد من اتحاد شباب جامعات القاهرة بين مرضى السرطان بالصعيد، للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم العلاجية، موجهين الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.

وتفقد وفد اتحاد شباب جامعات القاهرة، أقسام المستشفى المختلفة، ومستشفى الأطفال للأورام، وأشادوا بالمستوى الطبي والإنشائي والخدمات المجانية التى تقدم للمرضى ومشاركتهم في الاحتفالات، ووزعوا عشرات الألعاب والهدايا على الأطفال المرضى، حيث ارتسمت البهجة والسعادة على وجوههم.

رفع معنويات المرضى

 ومن جانبه، أثنى محمود فؤاد؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على زيارة وفد من اتحاد شباب جامعات القاهرة وحرصهم على الزيارة للمستشفى، والتي تسهم في رفع معنويات المرضى، والشد من أزرهم، طوال رحلتهم العلاجية، موجها الشكر لهم على زيارتهم للأطفال، موضحا أن مثل هذه الزيارات تنعكس بشكل إيجابي على حالتهم الصحية والنفسية طوال رحلتهم العلاجية.

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