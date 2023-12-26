«الأرصاد» تحذر مواطني 6 محافظات من المنخفض الجوي.. ما المناطق الأكثر تأثرا؟

تتأثر العديد من المناطق والمحافظات على مستوى الجمهورية، بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت «الهيئة»، أن هناك محافظات تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، خلال الساعات المقبلة وهي: «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، دمياط، بورسعيد»، إذ سيؤدي المنخفض إلى وجود غطاء سحابي وفرص لسقوط الأمطار.

وتابعت الأرصاد الجوية أن هذه المحافظات تشهد اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط الرياح على فترات، مع رفع درجة الاستعداد لمواجهة الآثار السلبية للتقلبات الجوية من تجمعات لمياه الأمطار في الشوارع.

وعن درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات جاءت كالتالي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 22 والصغرى 14

السواحل الشمالية العظمى 22 والصغرى 14 .

جنوب سيناء 26 العظمى والصغرى 17

شمال الصعيد العظمى 23 والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد 26 العظمى والصغرى 13 درجة مئوية