«الارصاد الجوية»: انخفاض درجات الحرارة بدءً من الغد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن دول نصف الكرة الأرضية الشمالي تأثرت بموجة حارة غير مسبوقة على مدار أسبوعين.

وأشارت إلى تأثر دول أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي والمغرب العربي بتلك الموجه الحارة الناتجة عن منخفض موسمي امتد ليؤثر على العديد من المناطق بينها مصر والشرق الوسط وأوروبا ويسبب ارتفاعا في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

انخفاض درجات الحرارة غدا

وأضافت شاكر في تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه من المتوقع اعتبارا من الغد أن يتجه هذا المنخفض ناحية المناطق الشرقية ليؤثر على شبه الجزيرة العربية ودول الخليج العربي بارتفاع في درجات الحرارة، أما المناطق الغربية فتنخفض فيها درجات الحرارة بسبب امتداد المرتفع الجوي الذي يتقدم تدريجيا باتجاه الشرق وتتأثر به مصر حيث يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة.