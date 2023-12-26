أسعار الذھب في مصر الیوم الثلاثاء 26-12-2023

استقرت أسعار الذھب الیوم الثلاثاء 26-12-2023 بمصر في بداية التعاملات الصباحية على مدار اليوم، للتعرف على مستجدات سعر الذهب وتحديدا عيار 21 الأكثر انتشارا داخل مصر.

أسعار الذھب الیوم

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 3645 جنيها للبيع و3611 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 3190 جنيها للبيع و3160 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات 2734 للبيع، و2708 للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2132 جنيها للبيع، و2112 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 25 ألفا و520 جنيها للبيع، و25 ألفا و280 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

أسعار الذھب الیوم بالمصنعیة فى المحلات

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مختلف المحلات وفقا لسعري المصعنية والضريبة التي يضعها التجار على المشغولات الذهبية.