رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أسعار الذھب في مصر الیوم الثلاثاء 26-12-2023

كتب:

محمد سعيد الشماع
10:50 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الذهب - صورة أرشيفية

الذهب - صورة أرشيفية

استقرت أسعار الذھب الیوم الثلاثاء 26-12-2023 بمصر في بداية التعاملات الصباحية على مدار اليوم، للتعرف على مستجدات سعر الذهب وتحديدا عيار 21 الأكثر انتشارا داخل مصر.

أسعار الذھب الیوم

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 3645 جنيها للبيع و3611 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 3190 جنيها للبيع و3160 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات 2734 للبيع، و2708 للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2132 جنيها للبيع، و2112 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 25 ألفا و520 جنيها للبيع، و25 ألفا و280 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

أسعار الذھب الیوم بالمصنعیة فى المحلات

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مختلف المحلات وفقا لسعري المصعنية والضريبة التي يضعها التجار على المشغولات الذهبية.

اقرأ المزيد:

عاجل.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة صادمة بشأن شراء المعدن الأصفر.. ماذا يحدث؟

استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين.. عيار 21 يسجل 3130 جنيهًا

قبل ما تشتري الذهب.. ما هي المصنعية ومحتوياتها؟

مع نهاية التداول.. تعرف على أسعار الذهب عيار 21 في السوق
بقلم محمد سعيد الشماع