إقبال كبير على شراء الذهب.. والشعبة: ليس هناك توقعات للفترة المقبلة

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عبر موقعها الرسمي عن تذبذب أسعار الذهب الفترة الحالية في مصر داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، في حين أن الأسعار العالمية شهدت خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.3%.

توضيح بشأن توقف حركة البيع محلياً

وأوضحت الشعبة أن ما تم تداوله أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف حركة بيع الذهب في الأسواق المصرية ليس له أساس من الصحة، وأن محلات الصاغة تشهد إقبالا من جانب المواطنين على الشراء نظراً لأن الذهب يعتبر ملاذا آمنا بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يقومون بالشراء من أجل الاستثمار وليس التحوط.

توقعات أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة

ورجحت الشعبة سبب عدم استقرار أسعار الذهب المحلية الفترة الحالية راجع إلى تذبذب أسعار الذهب العالمية التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا بداية من العام المقبل2024، وبالنسبة لتوقعات أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة مع بداية العام الجديد لا يمكن لأحد أن يتوقعها خاصة أن هناك عوامل عديدة تؤثر على مستقبل الأسعار التي من بينها حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

أسعار الذهب في مصر

وأشارت الشعبة إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 يصل في محلات الصاغة إلى 3200 جنيه، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 3657 جنيها، أنا سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل في مصر 2742 جنيها، كما وصل سعر الأونصة إلى 11382 جنيها.