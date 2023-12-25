استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين.. عيار 21 يسجل 3130 جنيهًا

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين 25-12-2023، خلال منتصف التعاملات في محلات الصاغة، استقرارًا في الأسعار، إذ سجل الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا نحو 3130 جنيهًا، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، بينما بلغ سعر الأوقية في الأسواق العالمية نحو 2035 دولارًا.

توضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم، وفقًا للأسعار التي نشرتها الشعبة العامة والمشغولات الذهبية، والأسعار في محلات الصاغة دون إضافة المصنعية، وكذلك الأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك فقط، عند نحو 3577 جنيهًا، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2,683 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 2087 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب من عيار 21 نحو 25 ألفًا و40 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب العالمية استقرارًا ملحوظًا، خلال الساعات الماضية، خاصةً عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة واتجاهه لخفض أسعار الفائدة في 2024، وهو ما أعطى للذهب دعمًا كبيرًا، إذ ارتفعت أسعاره بأكثر من 12.05% خلال عام واحد فقط، كما كان للدولار دور مهم في ذلك، لتسجل الأوقية 2035 دولارًا.