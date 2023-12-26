«الأرصاد»: طقس شتوي دافئ اليوم.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 22

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فضلا عن زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وبالتالي تشهد البلاد أجواء مشمسة خلال فترات النهار، وترتفع درجات الحرارة بصورة طفيفة عن المعدلات الطبيعية بمعدل درجة أو درجتين، فالعظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار اليوم تسجل ما بين 22 و23 درجة مئوية.

درجة الحرارة خلال فترة الليل

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن البلاد تشهد طقسًا شتويًا دافئًا ومعتدلًا تماما على أغلب المحافظات، فيما ترتفع درجة الحرارة في المناطق الجنوبية، وبالتالي تكون أجواء مائلة للحرارة خلال فترة النهار، وتحديدا أثناء توقيت الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي، موضحة أنه يحدث انخفاض في درجات الحرارة فور غياب أشعة الشمس خلال فترة الليل، ويلاحظ أكثر خلال ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر.

سقوط الأمطار ونشاط الرياح

وتوقعت، أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى خلال فترة الليل اليوم 14 درجة مئوية، أما بالنسبة لدرجات الحرارة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة تقل درجات الحرارة عن 14 درجة مئوية، مشيرة إلى وجود نشاط نسبي للرياح على مناطق القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد وبعض المناطق في سيناء ومحافظات الوجه البحري، كما أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية فضلا عن بعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري.