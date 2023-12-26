قائمة المدن الأكثر برودة في طقس اليوم.. درجة الحرارة الصغرى في سانت كاترين 4 مئوية

كشفت توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى، المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، موضحة وجود 5 مناطق في قائمة الأكثر برودة بينها سانت كاترين والتي تصل فيها درجات الحرارة إلى 4 مئوية.

قائمة المدن الأكثر برودة في طقس اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر

وبحسب التوقعات تكون قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة تضم 5 مدن في مقدمتها سانت كاترين والتي تسجل درجى الحرارة الصغرى فيها 4 مئوية، والعظمى 16، أما نخل في سيناء، فتسجل الصغرى 6 درجات، والعظمى 20 مئوية، فيما تكون درجة الحرارة الصغرى في المنيا 9 مئوية والعظمى 22، وفي أسيوط تصل الصغرى إلى 9 مئوية والعظمى 23 والوادي الجديد الصغرى 6 درجات والعظمى 24.

قائمة المدن الأكثر حارة ودفئا الثلاثاء

أما قائمة المدن الأكثر دفئاً وحرارة، وفقًا لدرجات الحرارة العظمي فتأتي في المقدمة سفاجا ودرجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية، أسوان درجة للعظمى، 26 والصغرى 13 مئوية أبو رماد درجة الحرارة العظمى بها 27 درجة أما الصغرى 21 درجة مئوية شلاتين، ودرجة الحرارة العظمى بها 26 درجة والصغرى 18 مئوية، رأس غارب وسفاجا ومرسى علم والحرارة العظمى بها 26 درجة مئوية والصغرى بين 16 و 18 درجة مئوية.