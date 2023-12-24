«الأرصاد»: أجواء اليوم شتوية دافئة.. وارتفاع الحرارة لـ22 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ الأيام الماضية، فضلا عن نشاط الرياح في بعض المناطق، ما تسبب في تقلبات جوية استمرت أمس وأول أمس.

سرعات الرياح

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ سرعات الرياح تقل اليوم في معظم محافظات الجمهورية، وتكون موجودة في بعض المناطق من السواحل الشمالية، لافتة إلى أنّها لن تؤثر في أي إحساس بالبرودة بشكل كبير، فسرعات الرياح لا تتجاوز 35 كيلومترا في الساعة، ما يعطينا إحساس بالاستقرار في معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية: «درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع الطفيف نهارا، ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم يُتوقع أن تكون 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، وهناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وبالتالي فإنّ الأجواء شتوية ودافئة ومستقرة تمامًا خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية».