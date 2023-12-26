«أورمان المنوفية» توزع ملابس على 400 أسرة من الأولى بالرعاية مجانا

نظمت جمعية الأورمان معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 400 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في قرية ميت فارس بمركز بركة السبع، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية.

«التضامن الاجتماعي»: رفع المعاناة عن المواطنين

وقالت سحر محمد السيد، مدير إدارة الشؤون الإجتماعية بمركز بركة السبع، إن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

«شعبان»: الأورمان تضع الطفل اليتيم على رأس أولوياتها

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان أن تنظيم معارض الملابس الجديدة للأيتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة المنوفية، مؤكدا أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر الأولى بالرعاية.