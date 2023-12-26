علي الألفي بعد فوزه في مسابقة «أنا المصري» : أغنيتي رسالة للمصريين

عبّر الفنان علي الألفي عن سعادته بالحصول على المركز الثاني في مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية للشباب، بأغنيته «صدق عنيك»، مشيرا إلى أن كلمات الأغنية تخاطب المصري وتطلب منه أن يرى بعينه ولا ينجرف وراء الشائعات، ولا سيما أننا نواجه الآن الكثير من الشائعات والتشكيكات في أمور واضحة كالشمس.

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة مساء أمس الفائزين بمسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية للشباب، في نسختها السادسة، خلال الاحتفالية الفنية التي نظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، على المسرح القومي بالعتبة.

وفاز المطرب علي الألفي بالمركز الثاني عن أغنية «صدق عينيك» وهي من كلمات شادي شديد وألحان علي الألفي، وتوزيع عمرو عيد.

جوائز مسابقة «أنا المصري»

وذهبت الجائزة الأولى بالمسابقة مناصفة بين كل من: أغنية: «يا بلاد العالمين»، كلمات إٍسلام حسن، ألحان وتوزيع أسامة سامي، غناء مؤمن خليل، وأغنية «يا مصر»، كلمات أحمد مخيمر، ألحان حاتم عزت، توزيع محمود حنفي، غناء حبيبة حاتم، وحصلت على الجائزة الثالثة أغنية «رايتك عالية»، كلمات وألحان وتوزيع وغناء وسام محمد أشرف.

نيفين الكيلاني: مسابقة «أنا المصري» تعكس حب الشباب المصري لوطنهم

وفي كلمتها قدمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الشكر للمشاركين في مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية، مشيدة بالمستوى العالي للمشاركين والأداء الرائع الذي قدموه في هذه المسابقة.

وأكّدت أنَّ هذه المسابقة تعكس حب الشباب المصري لوطنهم وثقافتهم، وتؤكد على دور الفن والثقافة في تعزيز الانتماء الوطني، كما وجهت وزيرة الثقافة الشكر للقائمين على المسابقة ولجان التحكيم، الذين ساهموا في إنجاح هذه المسابقة وجعلوها فرصة للشباب المصري للتعبير عن حبهم لوطنهم.