بابا نويل على جمل.. سائح يوزع هدايا على أطفال الغردقة احتفالا بالكريسماس

عشق مصر والمصريين فحرص على زيارة الغردقة ومرسى علم سنويا تزامنا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة، فاحتفالات الكريسماس لا تكتمل معه ولا أسرته إلا بزيارة جمعية رسالة والتبرع ولقاء الأطفال الأيتام، وتقديم الهدايا لهم.

وصل بابا نويل الهولندي كون هالرت، لمدينة الغردقة في زيارته العاشرة لقضاء احتفالات الكريسماس، وأدخل البهجة والسرور على الأطفال، ثم سافر إلى مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، وركب جملا ووزع الهدايا.

بابا نويل يزور جمعية رسالة في الغردقة

ويقول علاء بديوي خبير سياحي بالبحر الأحمر، ومنظم برنامج زيارة بابا نويل، إن بابا نويل يجسد شخصيته السائح كون هالرت، لافتًا في تصريحات لـ«الوطن» أنّه اعتاد زيارة مصر سنويًا في أعياد الكريسماس إذ يزورها للسنة العاشرة.

وأضاف أن بابا نويل يحرص على زيارة جمعية رسالة بالغردقة على هامش احتفالات الكريسماس وتقديم التبرعات للأطفال الأيتام لإدخال البهجة والسرور عليهم.

بابا نويل يحتفل بالكريسماس في الغردقة

وأوضح أن بابا نويل وصل إلى الغردقة قادما من بلجيكا برفقة أسرته للمرة العاشرة مرتديا ملابس سانتا كلوز منذ صعوده الطائرة، ووزع الهدايا على الركاب واحتفل بالكريسماس مع السياح الأوربيين على شواطئ الغردقة.