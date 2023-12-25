مليون و872 ألف جنيه إيرادات السينما المصرية خلال 24 ساعة

حققت أفلام السينما المصرية في شباك التذاكر إيرادات بلغت مليون و872 ألف جنيه، وذلك خلال 24 ساعة، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

فيلم «أبو نسب» يتصدر المركز الأول

ويواصل فيلم «أبو نسب» الحفاظ على تواجده في المركز الأول بقائمة الإيرادات محققا مليون و378 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم «شماريخ» بـ420 ألف جنيه، وفي المركز الثالث فيلم «العميل صفر» بـ20 ألف جنيه، وبفارق بسيط جاء المركز الرابع من نصيب فيلم «فوي فوي فوي» الذي حقق 19.9 ألف جنيه.

حافظ فيلم «وش في وش» على تواجده في المركز الخامس بقائمة الإيرادات، محققا 12.7 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «بلوموندو» 9 آلاف جنيه، يليه «سنة أولى خطف» بـ8 آلاف جنيه، وفي المركز الثامن فيلم «البعبع» بـ1264 جنيها، وجاء في المركز الأخير فيلم «الخميس اللي جاي» محققا ألف جنيه.