ارتفع عدد إصابات الهجوم الأوكراني على فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، إلى 5 أشخاص بينهم حالة وفاة، وفقا لما أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية بشبه الجزيرة التي ضمتها «موسكو» في عام 2014، إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن هجوم شنته القوات الأوكرانية على فيودوسيا بصواريخ موجهة من الطائرات، مشيرة إلى تعرض «نوفوتشركاسك» سفينة الإنزال الكبيرة لأضرار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية. وأشارت الدفاع الروسية، إلى تدمير طائرتين من طراز« سو 24».

وفي سياق متصل، أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، قيام مجموعة من قوات «أخمات» الخاصة الروسية، بتحييد مسلحين اثنيين من كولومبيا في اتجاه أرتيوموفسك «باخموت» شرق أوكرانيا.

الأوكرانيون فشلوا تماما على الجبهة الدبلوماسية

بدورها، كشف متطوع عسكري أوكراني يدعى ميروسلاف جاي، أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية في بلاده، لا تأخذ بعين الاعتبار التخصصات المدنية للمجندين، مشيرا خلال مقابلة مع قناة «برياموي» التلفزيونية، إلى أن الأمر ينتهي بوجود متخصصين غير عسكريين في ميدان القتال دون أن يكون لهم أي فعالية ايجابية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«واشنطن» ستجبر أوكرانيا قريبا على التفاوض مع روسيا

وكان المتقاعد في البحرية الأمريكية، هاري تاباتش، أشار في وقت سابق، إلى أن بلاده لم تسع قط إلى ضمان انتصار «كييف» في الأزمة الأوكرانية، مضيفا خلال مقابلة مع قناة «بوليتيكا» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إن الأوكرانيين فشلوا تماما على الجبهة الدبلوماسية.

وأشار تاباتش، إلى أن «واشنطن» ستجبر أوكرانيا قريبا على التفاوض مع روسيا، فيما قال المتخصص في العلوم السياسية الأوكراني فاديم كاراسيف، إن «كييف» والغرب يعملان على إعداد الرأي العام تدريجيا لإنهاء الأزمة، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.