جدول امتحانات الثانوي الفندقي والصناعي للفصل الدراسي الأول بجنوب سيناء

أعلن محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 /2024، للمرحلة الثانوية الفندقية والصناعية «جدارات».

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفندقي

ونستعرض في التقرير التالي، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصف الأول الثانوي الفندقي «جدارات» في جنوب سيناء، كالآتي:

الثلاثاء 9 يناير: امتحان مادة اللغة العربية ومدته ساعتين ونصف، وامتحان مادة التربية الدينية مدته ساعة ونصف.

الأربعاء 10 يناير: امتحان مادة التربية الوطنية ومدته ساعة ونصف، وامتحان اللغة الأجنبية الأولى، ومدته 3 ساعات.

الخميس 11 يناير: امتحان مادة تاريخ مصر القديمة ومدته ساعتين، وامتحان جغرافيا اقتصادية ومدته ساعتين.

السبت 13 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومدته ساعتين.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الفندقي

الثلاثاء 9 يناير: امتحان مادة اللغة العربية ومدته ساعتين ونصف، وامتحان مادة التربية الدينية ومدته ساعتين ونصف.

الأربعاء 10 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ومدته 3 ساعات، وامتحان المواطنة وحقوق الإنسان ومدته ساعة ونصف.

الخميس 11 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومدته ساعتين.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي الصناعي

وجاء امتحان الصف الأول الثانوي الصناعي «جدارات»، كالآتي:

الثلاثاء 9 يناير: امتحان اللغة العربية ومدته ساعتين ونصف، وامتحان مادة التربية الدينية ومدته ساعتين ونصف.

الأربعاء 10 يناير: امتحان مادة التربية الوطنية ومدته ساعة ونصف، وامتحان مادة اللغة الإنجليزية ومدته ساعتين ونصف.

الخميس 11 يناير: امتحان مادة رياضيات عامة ومدته ساعتين، وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومدته ساعة ونصف.

السبت 13 يناير: امتحان مادة الكيمياء ومدته ساعة ونصف.

الأحد 14 يناير: امتحان مادة الفيزياء العامة ومدته ساعتين.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الصناعي

الثلاثاء 9 يناير: امتحان اللغة العربية ومدته ساعتين ونصف، وامتحان مادة التربية الدينية ومدته ساعة ونصف.

الأربعاء 10 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومدته ساعتين ونصف.

الخميس 11 يناير: امتحان مادة الفيزياء العامة ومدته ساعتين.

السبت 13 يناير: امتحان مادة الرياضيات العامة ومدته ساعتين ونصف.

وأعلن وكيل الوزارة، أنه جرى تجهيز اللجان وتشكيل غرفة عمليات داخل المديرية لمتابعة سير الامتحانات، مع الالتزام بتعليمات المديرية الخاصة بالامتحانات التي لا تضاف إلى المجموع وهي كالآتي:

- تبدأ الامتحانات العملية والمعملية قبل الامتحانات النظرية، وتُحدد عدد الدفعات حسب إمكانيات كل قسم.

- تبدأ الامتحانات في تمام الساعة 8:00 صباحا.

- تبدأ الامتحانات للتربية العسكرية يوم 4 يناير نظري وعملي.