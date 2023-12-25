جدول امتحانات نصف العام 2024 لجميع المراحل التعليمية في المحافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة، جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للفرق الدراسية، بداية من المرحلة الابتدائية بسنواتها الثلاث الصفوف السادس والخامس والرابع الابتدائي، وحتى المرحلة الثانوية بصفيها الأول والثاني الثانوي، مرورًا بالمرحلة الإعدادية بالصفين الأول والثاني.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، نهاية شهر ديسمبر الجاري وحتى أول شهر يناير المقبل، وتستمر من 3 أيام حتى 6 أيام وفقًا للمرحلة الدراسية، وتضم الجداول، ضوابط الامتحانات والوقت المحدد لكل مادة دراسية وموعد اختبارها، سواء كانت مادة أساسية تضاف للمجموع أو لا تضاف.

وتنشر «الوطن»، جدول امتحانات نصف العام 2024 لجميع المراحل في المحافظات، وفقًا لمديريات التربية والتعليم بها كالتالي:

جدول امتحانات نصف العام 2024 لجميع المراحل في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بداية امتحانات الترم الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي، من السبت 6 يناير المقبل حتى الخميس 11 من الشهر ذاته، وتبدأ امتحانات الترم الاول للصف السادس الابتدائي من السبت 13 يناير المقبل وحتى الثلاثاء 16 يناير من الشهر ذاته.

وتبدأ امتحانات الترم الأول 2024، لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، من الثلاثاء 9 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير المقبل، فيما تبدأ امتحانات الترم الأول، لطلاب الصف الأول الثانوي العام في15 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 من الشهر ذاته، وامتحانات الصف الثاني الثانوي، من الأحد 14 يناير وحتى الأربعاء 24 من الشهر ذاته.

جدول امتحانات نصف العام 2024 لجميع المراحل في الإسكندرية

تبدأ امتحانات الترم الأول 2024، لجميع المراحل التعليمية بداية من 2 يناير المقبل وتنتهي في 24 يناير من الشهر ذاته.

جدول امتحانات نصف العام 2024 لجميع المراحل في بورسعيد

تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية من 9 يناير المقبل حتى 15 يناير 2024، ولا زالت جداول الصفين الأول والثاني الثانوي غير معلنة حتى الآن..

جدول امتحانات نصف العام 2024 لجميع المراحل في القليوبية

تبدأ امتحانات الترم الأول، لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي، من الأربعاء 10 يناير إلى الاثنين 15 يناير المقبل، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من الأربعاء 10 يناير وحتى الخميس 18 يناير 2024.

جدول امتحانات نصف العام 2024 لجميع المراحل في قنا

تبدأ امتحانات نصف العام 2024 بمحافظة قنا، لجميع المراحل الدراسية، يوم 2 يناير حتى 24 يناير من الشهر ذاته.