جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية التجارية في جنوب سيناء

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 /2024 للمرحلة الثانوية التجارية عام وجدارات.

وننشر في السطور التالية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي التجاري العام كالتالي:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي التجاري

الثلاثاء 9 يناير: امتحان مادة اللغة العربية ومدته ساعتان ونصف

وامتحان مادة التربية الدينية ومدته ساعة ونصف

الأربعاء 10 يناير: امتحان مادة التربية الوطنية ومدته ساعة ونصف

وامتحان اللغة الأجنبية الأولى ومدته 3 ساعات .

الخميس 11 يناير: امتحان مادة الرياضة العامة ومدته ساعتان

وامتحان جغرافيا مصر الاقتصادية ومدته ساعة ونصف.

السبت 13 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومدته ساعتان.

وامتحان مادة مبادئ التسويق ومدته ساعتان.

الأحد 14 يناير: امتحان مادة السكرتارية باللغة العربية ومدته ساعتان ونصف

وامتحان مادة الحاسب الآلي ومدته ساعة ونصف

الاثنين 15 يناير: امتحان مادة مبادئ إداره الأعمال ومدته ساعتان

وامتحان مبادئ القانون التجاري ومدته ساعتان

الثلاثاء 16 يناير: امتحان مادة السكرتارية باللغة الأجنبية ومدته ساعتان

وامتحان مبادئ الاقتصاد ومدته ساعتان

الأربعاء 17 يناير: امتحان مادة مبادئ المحاسبة ومدته ساعة ونصف.

امتحان الصف الثاني الثانوي التجاري

الثلاثاء 9 يناير: امتحان مادة اللغة العربية ومدته ساعتان ونصف

وامتحان مادة التربية الدينية ومدته ساعتان ونصف.

الأربعاء 10 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ومدته 3 ساعات

وامتحان المواطنة وحقوق الإنسان ومدته ساعة ونصف

الخميس 11 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومدته ساعتان.

السبت 13 يناير امتحان ماده دعايه واعلان ومده الامتحان ساعتان تخصص تسويق وامتحان علم النفس التجاري ومده الامتحان ساعتان تخصص «القانون»

وامتحان سوق الأوراق المالية ومدته ساعتان تخصص تسويق

وامتحان مادة مبادئ قانون المرافعات ومدته ساعتان تخصص القانون

الأحد 14 يناير: امتحان مادة المحاسبة المالية ومدته 3 ساعات «لجميع الشعب». وامتحان مادة الوساطة التجارية ومدته ساعتان لشعبه «التسويق» وشعبة «القانون»

الاثنين 15 يناير: امتحان مادة الاقتصاد ومدته ساعتان لشعبه «تسويق».

وامتحان مادة القانون التجاري ومدته ساعتين لشعبه «القانون»

وامتحان مادة التسويق ومدته ساعتان لشعبه التسويق

وامتحان مبادئ قانون العقوبات ومدته ساعتان لشعبه القانون

الثلاثاء 16 يناير: امتحان مادة الحاسب الآلي مده الامتحان ساعه لجميع الشعب

وامتحان مادة الرياضة المالية ومده الامتحان ساعتان ونصف لشعبة التسويق

وامتحان مادة الإحصاء ومدته ساعتان ونصف لشعبه القانون

الاربعاء 17 يناير: امتحان مادة السكرتارية باللغة الأجنبية ومدته ساعتان لشعبة التسويق

وامتحان مبادئ القانون المدني ومدته ساعتان لشعبة القانون.

وجاء امتحان الصف الأول الثانوي التجاري «جدارات» كالتالي:

الثلاثاء 9 يناير: امتحان اللغة العربية ومدته ساعتان ونصف

وامتحان مادة التربية الدينية ومدته ساعة ونصف

الأربعاء 10 يناير: امتحان مادة التربية الوطنية ومدته ساعة ونصف

وامتحان مادة اللغة الإنجليزية ومدته 3 ساعات.

الخميس 11 يناير: امتحان مادة الرياضة العامة ومدته ساعتان

وامتحان مادة جغرافية مصر الإقتصادية ومدته ساعتين.

السبت 13 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومدته ساعتان.

كما جاء امتحان الصف الثاني الثانوي التجاري «جدارات» كالتالي:

الثلاثاء 9 يناير: امتحان اللغة العربية ومدته ساعة ونصف

وامتحان مادة التربية الدينية ومدته ساعه ونصف

الأربعاء 10 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ومدته 3 ساعات.

الخميس 11 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومدته ساعتان

السبت 13 يناير: امتحان مادة علم النفس ومدته ساعتان.

وقد أعلن وكيل الوزارة أنه جرى تجهيز اللجان وتشكيل غرفة عمليات داخل المديرية لمتابعة سير الامتحان ات مع الالتزام بتعليمات المديرية الخاصة بالامتحانات التي لا تضاف الى المجموع وهي كالتالي:

- تبدأ الامتحانات العملية والمعملية قبل النظرية وتحدد عدد الدفعات حسب إمكانيات كل قسم.

- تبدأ الامتحانات في تمام الساعة 8:00 صباحًا.