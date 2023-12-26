جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي «ترم أول» في 8 محافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي «ترم أول»، والتي من المقرر لها أن تبدأ أول شهر يناير، ولمدة أسبوع.

جدول امتحانات الصف الخامس في الفيوم

- الأربعاء 10 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، على أن تخصص 20 دقيقة من زمن الإجابة للإملاء، إذ يبدأ من الساعة 8:00 وحتى الساعة 10:30 صباحًا، ثم استراحة لمدة 15 دقيقة، يليه امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف بدءًا من الساعة 10:45 وحتى الساعة 12:15 ظهرًا.

- الخميس 11 يناير: يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ من الساعة الثامنة وحتى التاسعة ونصف صباحًا.

- السبت 13 يناير: امتحان اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف من 8 وحتى 9:30 صباحًا، ثم استراحة ربع ساعة، يليها امتحان تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف من 9:45 وحتى 11:15 صباحًا.

- الأحد 14 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف من 8 وحتى 9:30 صباحًا، ثم استراحة 15 دقيقة، ثم امتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف تبدأ من 9:45 وحتى 11:15 صباحًا.

- الاثنين 15 يناير: امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف من 8 وحتى 9:30 صباحًا.

جدول امتحانات الصف الخامس في مطروح

- 3 يناير: امتحان مادة العلوم.

- 4 يناير: امتحان مادة الدراسات.

- 9 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- 10 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية والمهارات الفنية.

- 11 يناير امتحان مادة الرياضيات وتكنولوجيات المعلومات.

جدول امتحانات الصف الخامس ببني سويف

الثلاثاء 9 يناير : اللغة العربية والإملاء

الثلاثاء 9 يناير : المهارات المهنية

الأربعاء 10 يناير : اللغة الانجليزية

الأربعاء 10 يناير : الدراسات الاجتماعية

الخميس 11 يناير : العلوم

الخميس 11 يناير : الرياضيات

الخميس 11 يناير : تكنولوجيا المعلومات: ict

جدول امتحانات الصف الخامس بأسيوط

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

- الخميس الموافق 11 يناير امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

الأحد: الموافق 14 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف وامتحان العلوم خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف أيضًا.

الثلاثاء: الموافق 16 يناير امتحان مادة الرياضيات خلال الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف وامتحان اللغة الانجليزية خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف أيضًا.

جدول امتحانات الصف الخامس بالإسماعيلية

تبدأ في 9 يناير المقبل، وتستمر حتى السبت الموافق 13 من نفس الشهر، كالآتي:

الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية.

الأربعاء 10 يناير: مادة الرياضيات ومادة المهارات.

الخميس 11 يناير: مادة العلوم ومادة ICT.

السبت 12 يناير: مادة الدراسات ومادة اللغة الإنجليزية

جدول امتحانات الصف الخامس بالدقهلية

- يوم الثلاثاء 9 يناير: الدراسات الاجتماعية من الساعة 8 إلى الساعة 9 ونصف لمدة ساعة ونصف، واللغة الأجنبية من الساعة 9:45 إلى 11: 15 لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 10 يناير: مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف من الساعة 8 إلى الساعة 10:30 صباحا.

- يوم الخميس 11 يناير: العلوم من الساعة 8 إلى الساعة 9 ونصف لمدة ساعة ونصف، والمهارات المهنية من الساعة 9:45 إلى 11: 15 لمدة ساعة ونصف.

- يوم السبت 13 يناير: الرياضيات من الساعة 8 إلى الساعة 9 ونصف لمدة ساعة ونصف وICT من الساعة 9:45 إلى 11: 15 لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الخامس بالغربية

الثلاثاء 9 يناير: مادتي اللغة العربية، التربية الدينية.

- الأربعاء 10 يناير: مادتي العلوم، اللغة الأجنبية.

- الخميس 11 يناير: مادتي الدراسات الإجتماعية، المهارات المهنية.

- السبت 13 يناير: مادتي الرياضيات، ICT.

جدول امتحانات الصف الخامس بجنوب سيناء

السبت 13/ 1: امتحان مواد اللغة العربية والتربية الدينية

- الأحد 14/ 1: امتحان مواد العلوم والمهارات المهنية

- الاثنين 15/ 1: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

- الثلاثاء 16/ 1: امتحان مواد اللغة الإنجليزية و ICT

- الأربعاء 17/ 1: امتحان مادة الرياضيات

جدول امتحانات الصف الخامس بالشرقية

يوم الأربعاء 3 يناير: مادة اللغة العربية – ساعتان ونصف – من الساعة 8.30 إلى 11.00 صباحا.

ومادة التربية الدينية – ساعتان – من الساعة 11.30 إلى 1 ظهرًا.

يوم الخميس 11 يناير: مادة العلوم– ساعة ونصف – من الساعة 8.30 إلى 10 صباحا.

مادة الرياضيات – ساعة ونصف – من الساعة 10.30 إلى 12 ظهرًا.

يوم الأحد 14 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية – ساعة ونصف – من الساعة 8.30 إلى 10.00 صباحا.

مادة تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي- ساعة ونصف – من الساعة 10.30 إلى 12 ظهرًا.

يوم الثلاثاء 16 يناير: مادة اللغة الأجنبية – ساعة ونصف – من الساعة 8.30 إلى 10 صباحا.

ومادة المهارات المهنية – ساعة ونصف – من الساعة 10.30 : 12 ظهرًا.