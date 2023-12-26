تحصين 117 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في بني سويف

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، اليوم، تحصين نحو 117 ألفا و28 رأس ماشية، ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية بوزارة الزراعة.

حملة قومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

وأكد الدكتور أحمد عبد العليم مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، تواصل فعاليات الحملة القومية تحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

تحصين 117 ألف رأس ماشية في بني سويف

وقال مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، إن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها، وصل إلى 117 ألفا و28 رأس ماشية، بينها 103 ألفا و483 رأسا من الأبقار، و11 ألفا و721 رأسا من الجاموس، و1823 رأسا من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل في الحملة 19 نوفمبر الماضي.