الفائز بالمركز الأول في حفظ القرآن لذوي الهمم: «بشرة خير حلمت بها»

حصل الشاب يوسف السيد، على المركز الأول في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم الثلاثين فرع ذوي الهمم، بعد أن أجريت الاختبارات النهائية اليوم في حفظ القرآن كاملا بالتجويد والقراءات ورقم الآية والصفحة.

حفظ القرآن كاملا في سن السادسة

وقال «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه حفظ القرآن الكريم كاملا في سن السادسة، وختم القرآن في الثامنة، مضيفا: «التحقت بكلية علوم القرآن بجامعة طنطا، وأمي تحرص على مصاحبتي إلى الكلية من الجيزة إلى طنطا للالتحاق بمحاضراتي».

وعن فوزه بالمركز الأول، قال: «بشرة خير كنت أحلم بها، حيث أنني اشتركت في عدة مسابقات محلية، وكنت أحصل على المركز الأول، وهذه أول مرة اشترك عالميا فهذا فضل كبير على، وأهدي نجاحي لوالدتي».

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأضاف: «لي أخ وأخت من ذوي الهمم، وحرصت أمي على تعليمي حتى حصولنا على شهادات جامعية، وحفظ القرآن الكريم».

وانطلقت المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر المقبل بالقاهرة تحمل اسم القارئ الشيخ محمود علي البنا.

ويأتي الفرع الخامس لذوي الهمم في حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا، على أن تكون الجائزة الأولى 400 ألف جنيه، والجائزة الثانية 350 ألف جنيه، والجائزة الثالثة 300 ألف جنيه، والجائزة الرابعة 250 ألف جنيه، والجائزة الخامسة 200 ألف جنيه.