محافظ الغربية يتفقد محيط الكنائس استعدادا لعيد الميلاد المجيد

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد وتضافر كافة الجهود بمديريات الخدمات مع قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى خاصة في محيط الكنائس، استعدادا لبدء العام الميلادي الجديد، وعيد الميلاد المجيد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية.

تجهيز الحدائق

وأكد «رحمي» أن هناك تعليمات مشددة بفتح وتجهيز كافة المتنزهات والحدائق لاستقبال المواطنين خلال احتفالات العام الميلادي الجديد، وتفقد محافظ الغربية خلال جولته محيط الكنائس بزفتي استعدادا لأعياد، حيث تفقد محيط كنائس «محيط كاتدرائية ابو سيفين، وكنيسة السيدة العذراء، وكنيسة الكاثوليك وكنيسة مارجرجس».

وأشار المحافظ أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح.

وشدد على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء في الحدائق العامة وتمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس، والتنسيق مع أقسام الشرطة للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتواجد المستمر للوحدات المحلية في الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.

وأكد محافظ الغربية أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

وأشار محافظ الغربية على وحدة نسيج الشعب المصري مشيرا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.