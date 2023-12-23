الكاتدرائية الأسقفية تستضيف حفل الجامعة الأمريكية تزامنا مع أعياد الميلاد

استضافت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، الحفل الموسيقي التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان «المسيا»، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك تزامنا مع أعياد الميلاد.

حفل «المسيا» بموسيقى فردريك هاندل

تناول الحفل مجموعة من موسيقى الميلاد، للمؤلف جورج فردريك هاندل، بقيادة المايسترو جون بابوكيس، شارك في الحفل كورال القاهرة، وأوركسترا القاهرة السيمفوني.

وتحتفل الكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد المجيد، يوم الاثنين، الموافق 25 ديسمبر، على أن يترأس الدكتور سامي فوزي قداس عيد الميلاد المجيد، غدا الأحد 24 ديسمبر، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين.

الكنيسة الأنجليكانية تحتفل بميلاد المسيح بالشموع

احتفلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح على أضواء الشموع، وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا قبيل الكريسماس، وذلك عبر غناء مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية، وقراءات من الكتاب المقدس.