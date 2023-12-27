حصاد سينما 2023: «Oppenheimer» الأكثر تتويجا بالجوائز

شهد عام 2023 طرح مجموعة كبيرة من الأفلام المهمة والتي تحمل توقيعات أبرز صناع السينما حول العالم، والتي أثرت الساحة السينمائية والمهرجانات العالمية، ومع إسدال الستار على 2023 نستعرض حصاد الأفلام التي فازت بأكثر عدد جوائز على مدار العام.

حصل فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان على أكبر عدد جوائز خلال عام 2023، حيث نجح في الحصول على 66 جائزة، ونجح الفيلم في الجمع بين النجاح على المستوى الفني والنقدي وبين النجاح الجماهيري، فحقق الفيلم الذي لم تتجاوز ميزانيته الـ 100 مليون دولار إيرادات بلغت 935 مليون دولار ليأتي في المركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات.

«The Holdovers» يحصد 31 جائزة.. و21 جائزة لـ«Anatomy of a Fall» و«Barbie»

وجاء فيلم «The Holdovers» للمخراج ألكسندر باين، في المركز الثاني بعد ما حصل على 31 جائزة على مدار العام، يليه فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي وبطولة ليوناردو دي كابريو، وجاء ذلك بعد عرضه للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، حيث حصل على 26 جائزة، وفقا لموقع «روتن توميتوز».

وكانت جائزة السعفة الذهبية بالدورة السابقة من مهرجان كان السسنمائي هي الجائزة الأولى التي حصدها فيلم «Anatomy of a Fall» للمخرجة جوستين تريت، من إجمالي 21 جائزة حصل عليهم الفيلم، وهو نفس عدد الجوائز التي حصدها فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جيروج، وهو الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023 بـ 1.4 مليار دولار.