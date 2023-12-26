رئيس حي 15 مايو: «التونسي» أكبر أسواق جنوب القاهرة.. وبدء تشغيله قريبا

قال الدكتور مهران عبداللطيف، رئيس حي مدينة 15 مايو، إن سوق التونسي على غرار سوق العبور للخضار والفاكهة والأسماك، وجار العمل على تشغيله بعد توقف 14 عاما، لافتا إلى أن السوق يضم 1079 وحدة، ويتم العمل بالتنسيق بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 15 مايو.

وأضاف أن السوق يقع على مساحة 15 فدان شرق الطريق الدائري، ويستقبل عدد وافدين يصل إلى7 آلاف زائر يوميا، كما يضم مبان خدمية من قسم شرطة وإسعاف وإطفاء ومسجد وخزان حريق وموقف سرفيس وموقف أتوبيس.

توفير فرص عمل

وتابع رئيس حي مدينة 15 مايو، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سوق التونسى الجديد يعمل على توفير فرص عمل للشباب، ويعمل على خدمة أهالى المنطقة الجنوبية بالقاهرة وعدد سكانها مليون و708 ألف نسمة بالإضافة إلى محافظات الوجه القبلي، كما يتضمن أماكن انتظار سيارات تسع 200 سيارة بخلاف المباني الخدمية.

طرح المحلات حق الإنتفاع

وأوضح رئيس الحي أنه سيتم طرح المحلات بنظام حق الانتفاع التأجيري مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه شهريا، على أن يتم دفع دفعه مقدم لمدة عام كتأمين، لافتا إلى أن موقع السوق متميز حيث يقع على الطريق الدائرى للمدينة ويربط المدينة بكافة محاور الطرق و الأوتوستراد الأوسطى.