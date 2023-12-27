إنجازات «العربية لحقوق الإنسان» في 2023.. مساندة فلسطين وإنشاء أكاديمية لشباب مصر

على مر السنوات كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان حصن الأمان لكل الشعوب العربية، ومع نهاية عام 2023 الذي وصفه الكثيرون بعام الحزن لما وقع فيه من أحداث مؤسفة على مستوى الشرق الأوسط، كان لـ«حقوق الإنسان» دور فعال في عدد من الصراعات في المنطقة، حيث بذلت المنظمة جهودًا عدة لدعم هذه الدول، وفيما يلي نستعرض الإنجازات الداخلية والخارجية التي حققتها المنظمة لمساندة كل مواطن عربي يطالب بحقوقه على مدار العام المنقضي.

14 تقريرا قبل عدوان 7 أكتوبر

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لـ«الوطن»، إن المنظمة نفذت حملة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، فأصدرت 14 تقريرا قبل عدوان 7 أكتوبر، وأصدرت 39 بين تقرير وبيان منذ بداية العدوان، ووثقت جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

ووفرت المنظمة دعما تقنيا للتحرك الجماعي العربي لحل القضية الفلسطينية، حيث استقبلت المنظمة، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال زيارته للقاهرة في 9 نوفمبر الماضي، في سياق جولته للوقوف على آثار العدوان الإسرائيلي في غزة.

7 تقارير عن الأزمة في السودان

عن الصراع في السودان، أصدرت العربية لحقوق الإنسان، 7 تقارير تبرز أثر انتهاكات حقوق الإنسان التي قام بها المتحاربين وخطورة تفاقم الوضع الإنساني هناك،وفي أغسطس، عقدت المنظمة 4 لقاءات مع أطراف سودانية وتم الاتفاق على 10 مبادئ تستند على احترام حقوق الإنسان في العملية السياسية.

بيانات حول اليمن وليبيا

أما عن الوضع في اليمن، نشرت العربية لحقوق الإنسان، عددا من البيانات تتناول الأحداث الكبرى في البلاد، وفيما يخص ليبيا، بذلت المنظمة مساعٍ حميدة في عدد من الأزمات الفردية والجماعية، فضلا عن سعيها لتفعيل لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

أكاديمية المنظمة العربية لحقوق الإنسان

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لـ«الوطن» إن أهم إنجازات المنظمة في عام 2023، كانت إنشاء الأكاديمية التابعة للمنظمة لنشر الرؤية المنشودة لحقوق الإنسان، لتعيش شعوب الوطن العربي حرة واعية.

وأوضح علاء شلبي، أن الأكاديمية تقدم 4 برامج رئيسية، منها برنامج طويل الأمد مدته 9 أشهر، لبناء القدرات الحقوقية المهنية، وجار تنفيذه في مصر، وينتقل إلى بلدان شمال أفريقيا خلال 2024، فإن هدف الأكاديمية هو بناء المعرفة لـ100 شاب وشابة من مصر، وإرساء القدرات المهنية لفائدة 50 منهم، وجاري تطوير مهارة 25 من بينهم للمساهمة في أنشطة مؤسسات حقوق الإنسان.