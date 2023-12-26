السياحة تنتعش في الأقصر.. 135 دولارا متوسط إنفاق الزائر يوميا

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد أن متوسط إنفاق السائح الذي يزور الأقصر وصلت إلى نحو 135 دولارا في اليوم، مقارنة بنحو 120 دولارا في العام الماضي، موضحا أن عدد رحلات اليوم الواحد القادمة للأقصر من الغردقة ارتفعت هذا العام 35% عن العام الماضي، وأن متوسط إقامة السياح الوافدين للأقصر ارتفع خلال العام الجاري بالمقارنة بعام 2022.

سياحة المؤتمرات

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية، إن أهم ما يميز الأقصر خلال العام الجاري تنظيمها العديد من المؤتمرات، إذ استقبلت المحافظة خلال الفترة من أكتوبر الماضي وحتى أبريل 38 مؤتمرا علميا، فضلا عن عدد آخر من المؤتمرات جرى تنظيمه خلال النصف الأول من العام الجاري.

تراجع أعداد السياح الأوربيين

وأشار رئيس لجنة السياحة الثقافية إلى أن الأقصر استقبلت عددا جيدا من الحجوزات خلال الكريسماس ورأس السنة، موضحا أنه رغم التراجع في أعداد السياح الأوربيين القادمين للمدينة خلال تلك الفترة، إلا أن سياح دول جنوب شرق أسيا ولا سيما الصينيين قاموا بحجوزات كبيرة خلال تلك الفترة.