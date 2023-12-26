بملابس بابا نويل والحلوى.. تفاصيل احتفالات «الكريسماس» في الدقهلية

أجواء فرحة وبهجة سادت محافظة الدقهلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربي، وظهور «بابا نويل» في أرجاء مدينة المنصورة حاملًا حقيبة كبيرة لتوزيع الحلوى والهدايا على الأطفال والمواطنين، بينما تزينت شوارع المدينة بشجرة الكريسماس التي تسر الناظرين مضيفة بهجة وسعادة في المكان، وانتشار دمى بابا نويل وكل متعلقات هدايا رأس السنة الميلادية.

مظاهر الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بالدقهلية

وقدم الأهالي التهنئة والمباركات لبعضهم وارتدى الأطفال ملابس العيد الجديدة والتقاط الصور التذكارية برفقة ذويهم ومع بابا نويل وركضهم نحوه بلهفة كبيرة لأخذ الهدايا من حقيبته التي يحملها على كتفيه، بينما زار القيادات السياسية والشخصيات العامة كنائس الروم الأرثوذكس والكاثوليك لتقديم التهنئة للمسيحيين.

تقول بريجيت زكريا، مواطنة بالدقهلية، لـ«الوطن» قضينا اليوم كله في الكنيسة برفقة أطفالي ووالدتي وبعدها نذهب للتنزه في الحدائق ومدينة الألعاب، والاستمتاع بوقتنا في عيد الميلاد المجيد هذا اليوم يجب أن نعطيه حقه ونستمتع بكل جزء في هذا اليوم والحدث السعيد.

وقال هاني إلياس، مواطن بالدقهلية، زوجتي قامت صنعت الحلوى هي ماهرة في صنعها وإتقانها وبعد ذلك نقوم بتوزيعها على الأقارب والجيران من باب التهنئة وهذه عاداتنا منذ قديم الزمان لا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي، كلنا نتشارك في وطن واحد نحب أن نحتفل بأعيادهم وكذلك هم يقدمون لنا المباركات ويحتفلون معنا كل الأعياد، وهذه عادات أجدادنا ليست بجديدة علينا.

وأكدت محافظة الدقهلية في بيان لها، أن المسلم والمسيحي تربطهم أواصر محبة واحدة وأنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ ويد واحدة قادرين على التحديات والصعوبات للحفاظ على استقرار مصر، وأمنها وأمانها وأن الأديان السماوية كلها تهدف لنشر المحبة والسلام والوطنية.